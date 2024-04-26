В Таджикистане активизировались соцсети, требуют убрать военную базу России

По времени это подозрительно совпадает с двумя событиями.В последнее время в Таджикистане активизировались нападки на Россию в лице 201-й дивизии (базы ВС РФ в стране), причем «негодование», пока в основном бушующее в социальных сетях, подозрительно совпадает с двумя событиями.
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