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В Таджикистане активизировались соцсети, требуют убрать военную базу России

В Таджикистане активизировались соцсети, требуют убрать военную базу России

По времени это подозрительно совпадает с двумя событиями.В последнее время в Таджикистане активизировались нападки на Россию в лице 201-й дивизии (базы ВС РФ в стране), причем «негодование», пока в основном бушующее в социальных сетях, подозрительно совпадает с двумя событиями.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Угу, таджикам сильно под власть ИГИЛ захотелось? Почему то, как мне кажется, далеко- не всем!
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13 час.

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