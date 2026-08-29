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Царьград

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Анна Руднева вернулась на сцену с туром «Спасибо за детство»

Анна Руднева вернулась на сцену с туром «Спасибо за детство»

Анна Руднева, бывшая участница группы «Ранетки», вернулась на сцену с новым гастрольным туром «Спасибо за детство» в 2024 году.

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