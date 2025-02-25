Ямальцы боятся остаться без работы из-за нейросетей

Качество работы нейросетей вызывает вопросы у 52% опрошенных ямальцев. Опытные респонденты не считают результаты трудов искусственного интеллекта (ИИ) удовлетворительными, однако молодежь заявила, что нейросети пишут лучше, чем начинающие специалисты.