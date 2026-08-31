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Подарил старой стремянке вторую жизнь: как при помощи пары досок превратить ее в систему хранения

Подарил старой стремянке вторую жизнь: как при помощи пары досок превратить ее в систему хранения

Когда ступеньки или петли стремянки выходят из строя, металлический каркас остается целым. Сделайте из него передвижные полки для дачи, советует дзен-канал «Своими руками».

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