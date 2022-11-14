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Захарова назвала фейком новость о госпитализации Лаврова на Бали

Захарова назвала фейком новость о госпитализации Лаврова на Бали

Захарова: сообщения о госпитализации Лаврова в Индонезии — высший пилотаж фейков   Фото: REUTERS/Sonny Tumbelaka Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что глава российской дипломатии Сергей Лавров попал в больницу после прибытия на индонезийский остров Бали, где на этой неделе состоится саммит стран «Большой двадцатки».

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