Захарова назвала фейком новость о госпитализации Лаврова на Бали

Захарова: сообщения о госпитализации Лаврова в Индонезии — высший пилотаж фейков Фото: REUTERS/Sonny Tumbelaka Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что глава российской дипломатии Сергей Лавров попал в больницу после прибытия на индонезийский остров Бали, где на этой неделе состоится саммит стран «Большой двадцатки».