Комсомольская правда

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«Слезы душат»: Алиса Аршавина показала, как выглядела до пластики

«Слезы душат»: Алиса Аршавина показала, как выглядела до пластики

Экс-супруге футболиста Андрея Аршавина 7 июня исполнилось 39 лет. В свой день рождения Алиса выложила в Инстаграме серию архивных снимков - с того момента, когда она была совсем крохой до роковой свадьбы со спортсменом, перевернувшей всю ее жизнь.

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