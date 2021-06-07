«Слезы душат»: Алиса Аршавина показала, как выглядела до пластики

Экс-супруге футболиста Андрея Аршавина 7 июня исполнилось 39 лет. В свой день рождения Алиса выложила в Инстаграме серию архивных снимков - с того момента, когда она была совсем крохой до роковой свадьбы со спортсменом, перевернувшей всю ее жизнь.