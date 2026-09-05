Француз Пьер Гасли выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Монце

Французский гонщик команды «Альпин» Пьер Гасли сенсационно завоевал поул-позицию на этапе Гран-при «Формулы-1» в Монце (Италия).
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