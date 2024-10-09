Алаудинов: к задержанию своего адвоката Шапиро отношусь спокойно

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что «абсолютно спокойно» относится к задержанию адвоката Дениса Шапиро, который в рамках своей обширной адвокатской деятельности принимал участие в разбирательстве отравления генерал-майора в 2023 году.