В Кубке Стэнли – время абсолютного хоккея. Финалы Запада и Востока станут классикой и останутся в истории

Петухов в полном восторге. Я смотрю матчи в записи, чтобы была возможность несколько раз пересматривать нужные эпизоды, нарезать гифки (в том числе в телеграм), а также перематывать паузы и, особенно, «мусорное время» – ну то есть те отрезки, когда в игре намечается разгром и уже очевидно, чем все закончится.