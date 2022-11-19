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Жумагулов объявил о завершении карьеры?

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов после поединка с Чарльзом Джонсоном обратился к болельщикам: «Все видели бой, говорить нечего.

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