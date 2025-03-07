Редкая выхухоль: Окский заповедник восстановил 5 водоемов для вида

В Окском заповеднике Рязанской области восстановлены пять водоемов для редкой русской выхухоли. Благодаря поддержке фонда "Природа и люди", ожидается увеличение площади обитания на 10% и прирост популяции уникального вида.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии