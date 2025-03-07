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Редкая выхухоль: Окский заповедник восстановил 5 водоемов для вида

Редкая выхухоль: Окский заповедник восстановил 5 водоемов для вида

В Окском заповеднике Рязанской области восстановлены пять водоемов для редкой русской выхухоли. Благодаря поддержке фонда "Природа и люди", ожидается увеличение площади обитания на 10% и прирост популяции уникального вида.

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