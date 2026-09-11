EIA: мировые запасы нефти сократились на 400 млн баррелей Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало ежемесячный краткосрочный прогноз.
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