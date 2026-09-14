All 44 Live-Action DC Comics TV Shows Ranked (Including Lanterns)

Lanterns is soaring high on HBO. Let's see how the series compares with all the other DC live-action television adaptations that have come and gone.
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