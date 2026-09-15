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Моуринью о 3:2 с «Эльче»: «На матчах «Реала» никто не скучает, потому что они такие веселые. Хорошо, что в сложной ситуации команда реагирует и побеждает, это самое главное»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о победе над « Эльче » (3:2) в 6-м туре Ла Лиги .  «Сливочные» по ходу матча растеряли преимущество в два мяча, но смогли забить победный гол на 91-й минуте.

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