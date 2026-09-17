Пока соседи молчали: мать мучила 16 детей и насиловала одного из них

В США женщина мучила 16 детей, а также вступила в половую связь с одним из них. Об этом сообщило People.
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