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Транспортная Инициатива

1 подписчик
Друзья

Друзья! Продолжаем наблюдать за ситуацией с ЕДИНСТВЕННЫМ въездом в Гимназию #18 на ФМР. Было несколько человек, которые с разной степенью корректности утверждали, что где-то в картах есть другой въезд.

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