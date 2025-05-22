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Царьград

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Семья новосибирского террориста "Крокуса" обратилась к президентам России и Таджикистана

Семья новосибирского террориста "Крокуса" обратилась к президентам России и Таджикистана

По словам матери Мирзоева*, после его ареста семья живёт впроголодь.Родители Далерджона Мирзоева*, обвиняемого в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, обратились к властям Таджикистана и России.

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