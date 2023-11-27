Представлен первый игровой ноутбук с Linux, AMD Ryzen 7 7840HS и Radeon RX 7600M XT — Sirius 16 Gen 1

Представлен первый игровой ноутбук с Linux под названием Sirius 16 Gen 1 от Tuxedo Computers. Это устройство получило 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS с максимальной рабочей частотой 5,1 ГГц и графический ускоритель Radeon RX 7600M XT с 8 ГБ видеопамяти GDDR6.