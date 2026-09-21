Представитель МИД РФ Мария Захарова на этой неделе прокомментировала пассаж президента Гёте-Института Геше Йост о решении российских властей ответить на скандальные действия Берлина, закрывшего у себя Русский дом.
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Ужасно, что прессекретарь МИД не связала Русский Дом в Берлине и договор о воссоединении Германии. А, они как раз связаны и ликвидировав Русский Дом, Германия автоматически делает ничтожным договор о воссоединении ГДР и ФРГ , как и нахождение института Гете в Москве
Этого МАЛО!! Мерцу придется ГРОМИТЬ ГОЛОВЫ НЕМЦЕВ, которые помнят ГДР!!!