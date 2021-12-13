Dooralei

215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Вот так же борисова стала ведущей программы "Принцип домино", сама сказала, что "через постель"...) Сначала она мечта...Дана Борисова ста...
  • ЛизаГлазкова7
    Сама долго болела, к кому только не обращалась. Некоторые врачи даже отказались лечить. Решила обратиться к Ирине. Уж...Клара Новикова ра...
  • Мария
    Я на стороне Елены Ханги.Все ее комментарии логичные,и передачу вела со знанием дела.А Дана Борисова,как и свою мать ...Дана Борисова обв...

Ольга Бузова просит не называть ее упитанной

Ольга Бузова просит не называть ее упитанной

Поющая ведущая Ольга Бузова обиделась на заголовок издания, в котором ее назвали упитанной. Фото: Istagram Ольги Бузовой Знаменитость призналась, что за последние несколько месяцев набрала лишние 4 кг, но отнюдь не из-за того, что распустила себя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх