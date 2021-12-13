Ольга Бузова просит не называть ее упитанной

Поющая ведущая Ольга Бузова обиделась на заголовок издания, в котором ее назвали упитанной. Фото: Istagram Ольги Бузовой Знаменитость призналась, что за последние несколько месяцев набрала лишние 4 кг, но отнюдь не из-за того, что распустила себя.