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Украинский боксер Редкач нелестно отозвался об Усике за его политические высказывания

Украинский боксер Редкач нелестно отозвался об Усике за его политические высказывания

Украинский боксер, чемпион USBA Иван Редкач заявил, что не будет болеть за соотечественника Александра Усика в поединке с Деонтеем Уайлдером из-за его политических высказываний.

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