Верховный суд решит судьбу части московской усадьбы Шервудов

Компания «РН-Влакра», подконтрольная «Роснефти», направила в Верховный суд жалобу на решения нижестоящих инстанций в деле о проведении в Москве работ по сохранению принадлежащего ей объекта культурного наследия.
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