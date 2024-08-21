Юрий Борзаковский: «Сейчас Россия является мировым лидером в сфере борьбы с нарушениями антидопинговых правил»

– Главной проблемой российской легкой атлетики середины прошлого десятилетия был допинг. Сейчас с этим злом покончено? – Все давно позади, сейчас Россия является мировым лидером в сфере борьбы с нарушениями антидопинговых правил.
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