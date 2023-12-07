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Агент Тикнизяна подтвердил информацию о присутствии итальянских скаутов на матчах сборной Армении

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна, отреагировал на информацию о том, что скауты итальянских клубов следили за игроком против сборных Уэльса и Хорватии в отборочном цикле чемпионата Европы-2024.

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