Средства ПВО за ночь сбили более 550 украинских беспилотников

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны ВС РФ перехватили более 550 украинских БПЛА. Белгород подвергся массированной атаке, по предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе трое детей.
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