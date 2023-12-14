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В доме и офисе экс-замминистра юстиции Японии проходят обыски

В доме и офисе экс-замминистра юстиции Японии проходят обыски

В Японии сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме и офисе представителя правящей Либерально-демократической партии, бывшего заместителя министра юстиции Японии Мито Какидзавы, сообщило агентство Киодо.

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