В доме и офисе экс-замминистра юстиции Японии проходят обыски

В Японии сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме и офисе представителя правящей Либерально-демократической партии, бывшего заместителя министра юстиции Японии Мито Какидзавы, сообщило агентство Киодо.
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