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Более 130 жителей Ульяновска получили выплаты на текущие нужды после беспилотной атаки

Более 130 жителей Ульяновска получили выплаты на текущие нужды после беспилотной атаки

Единовременная помощь из муниципальной казны ведётся по распоряжению мэра Александра Болдакина.5 октября.

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