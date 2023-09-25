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Александр Щербенев о финале с «Зенитом»: «Локо» вернулся в игру за счет характера. Мы никогда не сдаемся»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев поделился впечатлениями от финального матча Суперкубка против «Зенит» (83:85).

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