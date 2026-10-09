Осенние привычки: как меняется мобильный трафик со сменой сезона

Летом телефон разряжается к вечеру от соцсетей и тысяч фото. Но уже осенью активность в гаджетах иная – рабочие чаты, родительские группы, онлайн-дневники и сериалы.
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