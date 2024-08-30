Огромный золотистый шар нашли ученые у берегов Аляски

Пока исследователи не выяснили, что это такое Американский подводный робот проводил съемки в рамках экспедиции, организованной отделом изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
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