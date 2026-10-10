Как миллиардерша Сьюзан Делл стала главным героем соцсетей

7 октября 2026 года в Овальном кабинете Белого дома должно было состояться рядовое, по меркам американской политики, мероприятие: президент Дональд Трамп принимал основателя Dell Technologies Майкла Делла и его супругу Сьюзан, чтобы отметить их многомиллиардное пожертвование на программу детских инвестиционных счетов «Trump Accounts».