Как миллиардерша Сьюзан Делл стала главным героем соцсетей

7 октября 2026 года в Овальном кабинете Белого дома должно было состояться рядовое, по меркам американской политики, мероприятие: президент Дональд Трамп принимал основателя Dell Technologies Майкла Делла и его супругу Сьюзан, чтобы отметить их многомиллиардное пожертвование на программу детских инвестиционных счетов «Trump Accounts».
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Женщина пожертвовала миллиарды на будущее американских детей. Что у нас я не читал и не слышал о таких пожертвованиях-или ошибаюсь?