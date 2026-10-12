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«Остается только молиться». Европа готовится мерзнуть без российского газа

«Остается только молиться». Европа готовится мерзнуть без российского газа

Этой зимой Европе может не хватить газа, из-за чего придется принудительно сокращать потребление, предупреждают аналитики по обе стороны океана.

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