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Царьград

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В Екатеринбурге нашли троих детей, пропавших 11 октября в Полевском

В Екатеринбурге нашли троих детей, пропавших 11 октября в Полевском

Троих школьников из Полевского — 13-летнего Ивана, 12-летнего Степана и 12-летнюю Марию — обнаружили 11 октября на улице Бисертской в Екатеринбурге.

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