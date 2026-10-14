В рамках профилактического мероприятия «Засветись – стань заметнее на дороге!» сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета при Отделе МВД России по Черекскому району Аидой Анахаевой, представителем добровольной народной дружины, главным инспектором по молодежной политике Салимой Кубадиевой, главным специалистом Комиссии по делам несовершеннолетних муниципального района Жамилей Мокаевой и кадетами «Кадетской школы-интернат №2» с.