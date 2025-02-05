Разработан новый подход к выявлению болезни Альцгеймера

Исследование, проведенное под руководством Ланкастерского университета, выявило четкие доказательства того, что изменения динамики насыщения мозга кислородом и функционирования нейронов при болезни Альцгеймера способствуют нейродегенерации.
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