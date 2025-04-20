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Лапочкин о пенальти в ворота «Спартака»: «Дзюба с помощью рук выиграл позицию у Умярова – не кристально чистый отбор. Фол со стороны Артема изначально»

Эпизод произошел в матче Мир РПЛ между красно-белыми и «Акроном» (3:2) в середине первого тайма при счете 0:0.

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