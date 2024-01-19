В Госдуме предложили изучать семейную историю в школах

В Госдуме предложили внести на повестку «Разговоров о важном» тему по изучению семейной истории. Объявленный Год семьи в России вносит свои коррективы не только в общество страны, но и в образовательный процесс.
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