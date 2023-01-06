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Кочетков пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд. Он отразил 20 бросков «Нэшвилла» из 24

Петр Кочетков пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд. Вратарь «Каролины» отразил 20 из 24 бросков «Нэшвилла» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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