Кочетков пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд. Он отразил 20 бросков «Нэшвилла» из 24

Петр Кочетков пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд. Вратарь «Каролины» отразил 20 из 24 бросков «Нэшвилла» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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