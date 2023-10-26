Московское руководство управления по борьбе с коррупцией из МВД и СКР наведается в Новосибирск. После последнего их визита были арестованы прокуроры Новосибирской области.
В Новосибирск летят главные в России борцы с коррупцией: с чем это может быть связано
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Настало время тотальной чистки в Спб и.уЛО.
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4 д.
Валерий Ворожищев
Пример. В ГСУ полиции по СПб и ЛО. Расследуется дело по КПО "Юнион Финанс". Как же оно расследуется? Формально и не в пользу пайщиков, ав пользу преступников. Полиция наотрез не принимает от пайщиков заявление по подозрению в преступлениях офисных работников компании, признанной ЦБ России финансовой пирамидой. И это несмотря на то, что в г. Пятигорске двое работников арестованы. А вот теперь докажите, что нет коррупционной связки полиции, прокуратуры и ГСУ полиции. Тогда, где же СУ ФСБ по СПб и ЛО?
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3 д.
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