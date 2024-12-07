В «Россети Ленэнерго» завершили ремонт оборудования и готовы к работе в условиях непогоды

Подтверждающие это документы были вручены руководителям филиалов компании Главный инженер «Россетей Ленэнерго» Павел Самылов вручил руководителям филиалов компании паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2024/25 года.
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