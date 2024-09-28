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Царьград

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Не только ядерное оружие: Русский "отец всех бомб" посеял панику в Греции

Не только ядерное оружие: Русский "отец всех бомб" посеял панику в Греции

Русский "отец всех бомб" (бомба FOAB, авиационная вакуумная бомба повышенной мощности) посеял панику в Греции.

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Комментарии
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Grandad
Нейтронная бомба разве меньше по воздействию? Хоть она и запрешена к разработкам, в военное время запреты на использование её не действуют.
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