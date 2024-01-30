Немецкая полиция конфисковала биткойны на сумму свыше 2 млрд долларов

Немецкая полиция провела операцию, в рамках которой конфисковала криптовалюты на рекордную сумму. Речь идёт о 50 000 биткойнов, что на данный момент превышает сумму в 2 млрд долларов, и это рекорд для подобных операций с криптовалютой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии