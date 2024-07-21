Трамп на митинге в штате Мичиган назвал Маска выдающимся человеком

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе первого после покушения митинга в городе Гранд-Рапидс, расположенном в штате Мичиган, высказался о деятельности генерального директора компании SpaceX Илона Маска.
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