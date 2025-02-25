Кофе и снижение риска диабета – врач Солнцева объяснила связь Евгения КомароваКофе при регулярном потреблении уменьшает риск развития диабета, объяснила врач Татьяна Солнцева из ФИЦ питания и биотехнологии.
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