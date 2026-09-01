«Белгородцы знают, как устроить Украине полный блэкаут» – военкор

Систематические удары по украинской энергетике помогут к зиме устроить Украине полный блэкаут по «белгородскому сценарию».
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