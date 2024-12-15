Десантники при помощи БПЛА доставили припасы подразделениям в Херсонской области

В ходе ведения боевых действий по выдавливанию Вооруженных сил Украины (ВСУ) с островов в дельте Днепра в Херсонской области расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельного мобильного соединения материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск (МТО ВДВ) доставил продовольствие и источники питания к средствам связи передовым подразделениям группировки войск «Днепр» с помощью специальных грузовых квадрокоптеров.