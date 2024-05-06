Акция «Георгиевская ленточка» прошла на Северном речном вокзале

В преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте на территории Северного речного вокзала провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка».
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