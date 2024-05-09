Хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина и поздравление с 9 мая

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина Хакеры взломали ряд украинских интернет-ресурсов, в частности, страницы вузов и других учебных заведений, и разместили на них поздравление с Днем Победы 9 мая и цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов.