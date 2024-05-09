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Хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина и поздравление с 9 мая

Хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина и поздравление с 9 мая

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина Хакеры взломали ряд украинских интернет-ресурсов, в частности, страницы вузов и других учебных заведений, и разместили на них поздравление с Днем Победы 9 мая и цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов.

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Eduard
Молодцы!
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