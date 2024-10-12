EST: вещества семейства ПФАС сохраняются в подземных водах более 40 лет

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина пришли к выводу, что токсичные пер- и полифторалкильных соединения (ПФАС) способны оставаться в грунтовых водах в течение нескольких десятилетий.
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