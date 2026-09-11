Охранник выстрелил из сигнального пистолета в сторону ног водителя

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после конфликта охранника и водителя в Парголово. Между 40-летним сотрудником частного охранного предприятия и 38-летним водителем автомобиля ВАЗ произошел конфликт из-за проезда на территорию.
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